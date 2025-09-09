Популярни
  Георг Гроцер: Чувствам се много добре! Искам да се борим за медал

Георг Гроцер: Чувствам се много добре! Искам да се борим за медал

  • 9 сеп 2025 | 17:36
Легендарният Георг Гроцер ще е най-възрастният волейболист, който ще участва на Световното първенство за мъже във Филипините от 12 до 28 септември.

Роденият в Унгария волейболист и звезда на Германия вече е с Бундестима във Филипините.

Германия е първият съперник на България. Двата тима ще се изправят в люта битка в събота от 12:30 часа в първата среща от Група Е.

“Не очаквах, че след пропуснатото Световно първенство през 2022 година ще играя отново в турнир като този. Чувствам се много добре, готов съм за това предизвикателство, искаме да се борим за медал”, заяви все още 40-годишният Георг Гроцер.

“Безсмъртният” GG се завръща на световното първенство по волейбол след повече от... 11 години!

Капитанът и нападател на германския национален отбор ще навърши... 41 години през ноември.

Във Филипините той ще бъде най-възрастният играч, участвал в турнир от световно първенство!

Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ
