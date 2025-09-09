Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

  • 9 сеп 2025 | 11:18
  • 992
  • 2
Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

Националният отбор на България по волейбол за мъже приключи с контролите преди предстоящото Световно първенство във Филипините с победа и загуба срещу тима на САЩ, съответно с 2:1 и 0:3.   Рано тази сутрин българско време двата екипа проведоха тренировъчни мачове на две игрища, съобщиха от Българската федерация по волейбол.

На основния терен в "Хирошима Тъндърс Спорт Комплекс" България в състав Симеон Николов, Александър Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов и либерото Дамян Колев отстъпи с 0:3 (20:25, 22:25, 24:26).

Най-резултатен бе Александър Николов с 15 точки, а Илия Петков добави 8. В третия гейм двамата разпределители Симеон Николов и Стоил Палев размениха отборите.

На второто игрище българската формация бе в състав Борис Начев, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Преслав Петков и Димитър Добрев, като спечели с 2:1 (25:22, 14:25, 25:20). Диагоналът Венислав Антов се отличи с 15 точки. 

Утре сутрин представителният отбор на България ще отпътува за Манила.

Първата среща на националите на Мондиала във Филипините ще бъде срещу тима на Германия на 13 септември от 12:30 часа българско време.

