Владимир Гърков с 14 точки, Сен Назер с важна победа

  • 21 дек 2025 | 12:09
Владимир Гърков с 14 точки, Сен Назер с важна победа

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер отбелязаха 5-а победа във френската Marmara Spike Ligue.

Воденият от Педро Уехара тим надделя над Нарбон с 3:2 (23:25, 32:30, 25:15, 20:25, 20:18) в двубой от 12-и кръг, който се игра пред 2227 зрители в “Арена Нарбон”.

Владимир Гърков реализира 14 точки (1 ас, 1 блок, 39% ефективност в атака, 27% перфектно и 46% позитивно посрещане - -4). Най-резултатен бе германският диагонал Филип Джон с 28 точки (1 ас, 3 блока, 6? % ефективност в атака - +21), със 17 точки завърши Кейлъб Дженс (1 ас, 3 блока).

За Нарбон Микаел Червински записа 24 точки (4 блока), със 17 точки се отчете Тибо Торал (1 ас, 2 блокади).

Сен Назер е на последната 14-а позиция във временното класиране с 11 точки (5 победи, 7 загуби). Нарбон е 10-и с 13 точки (4 победи, 8 загуби).

В следващия кръг Сен Назер среща Плесис Робинсън, на 30 декември (вторник) от 21:00 часа.

