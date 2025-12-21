Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Вълшебно коледно тържество на волейболни таланти от Варна

Вълшебно коледно тържество на волейболни таланти от Варна

  • 21 дек 2025 | 13:22
  • 418
  • 0
Вълшебно коледно тържество на волейболни таланти от Варна

С  много емоции и вълшебни моменти завърши волейболната календарна година за момичетата от ВК " Бултекс " Варна с главен треньор шампионката на България с тима на варненския " Енерджи" от 2006 година и бивша националка Александра Зафирова. Коледното тържество се проведе в зала "Владислав"  във Варна.

Водеща бе нейната дъщеря Красимира Радева , която е част от треньорския екип. Момичетата , които тренират в клуба , на възраст между 5 и 18 години , спечелиха доста състезания във възрастовата граница през годината . С китка от популярни коледни песни , световни романси и поп песни децата придаваха настроение в залата.

Закачливи викторини с награди, звънлив смях , завидни танцьорски умения и  малки волейболни демонстрации , младите таланти показаха , че бъдещето е пред тях  .  Кулминация на тържеството бе едно от момичетата  , което изсвири на цигулка рефрена на най - популярната коледна песен " Тиха нощ , свята  нощ " . 

Тържеството завърши с приятни лакомства за всички на отрупаната коледна маса.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владимир Гърков с 14 точки, Сен Назер с важна победа

Владимир Гърков с 14 точки, Сен Назер с важна победа

  • 21 дек 2025 | 12:09
  • 361
  • 0
Венислав Антов с 20 точки, Туркоя с победа №11 и първо място във Франция

Венислав Антов с 20 точки, Туркоя с победа №11 и първо място във Франция

  • 21 дек 2025 | 11:20
  • 1096
  • 0
Марица срещу Левски на финала на efbet Купа на България

Марица срещу Левски на финала на efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 10:53
  • 1451
  • 0
Ахметджан Ершимшек: Ако сме концентрирани и допускаме малко грешки, утре ще се получи добър финал

Ахметджан Ершимшек: Ако сме концентрирани и допускаме малко грешки, утре ще се получи добър финал

  • 20 дек 2025 | 22:27
  • 1040
  • 1
Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове

Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове

  • 20 дек 2025 | 22:13
  • 860
  • 0
Габриела Йонова: В следващите мачове ще се представим още по-добре

Габриела Йонова: В следващите мачове ще се представим още по-добре

  • 20 дек 2025 | 21:38
  • 576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 15115
  • 69
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 6809
  • 14
Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

  • 21 дек 2025 | 08:45
  • 7625
  • 9
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 6473
  • 6
"Сините" не се дават на плевенчани

"Сините" не се дават на плевенчани

  • 21 дек 2025 | 13:00
  • 2814
  • 1
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 1158
  • 3