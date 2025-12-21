Вълшебно коледно тържество на волейболни таланти от Варна

С много емоции и вълшебни моменти завърши волейболната календарна година за момичетата от ВК " Бултекс " Варна с главен треньор шампионката на България с тима на варненския " Енерджи" от 2006 година и бивша националка Александра Зафирова. Коледното тържество се проведе в зала "Владислав" във Варна.

Водеща бе нейната дъщеря Красимира Радева , която е част от треньорския екип. Момичетата , които тренират в клуба , на възраст между 5 и 18 години , спечелиха доста състезания във възрастовата граница през годината . С китка от популярни коледни песни , световни романси и поп песни децата придаваха настроение в залата.

Закачливи викторини с награди, звънлив смях , завидни танцьорски умения и малки волейболни демонстрации , младите таланти показаха , че бъдещето е пред тях . Кулминация на тържеството бе едно от момичетата , което изсвири на цигулка рефрена на най - популярната коледна песен " Тиха нощ , свята нощ " .

Тържеството завърши с приятни лакомства за всички на отрупаната коледна маса.