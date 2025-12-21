Марица срещу Левски на финала на efbet Купа на България

Шампионът на България Марица (Пловдив) и вицешампионът Левски излизат един срещу друг във финала на efbet Купа на България при жените.

Носителят на отличието Марица започна турнира с победа над Миньор (Перник) с 3:0, преди да се наложи над ЦПВК с 3:1.

"Сините" победиха Славия с 3:0 в столично дерби, преди да надвият и ЦСКА с 3:2 в нов столичен сблъсък.

Марица е фаворит за отличието, но Левски е готов да поднесе изненада в столичната зала "Христо Ботев”, днес от 17:00 часа.