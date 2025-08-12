Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА и ЦСКА 1948 в битка за играч на Берое

ЦСКА и ЦСКА 1948 в битка за играч на Берое

  • 12 авг 2025 | 15:52
  • 2353
  • 1

ЦСКА 1948 е направил запитване за условията за привличането на футболистите Карлос Алгара и Хуанка Пинеда от Берое, съобщиха за БТА от управата на старозагорския клуб.

25-годишният испански дефанзивен халф Алгара, който е юноша на Реал Мадрид, има 53 мача с 5 асистенции за "зелено-белите" в последните 18 месеца, след като премина в българския отбор със свободен трансфер от Логронес.

Националът на Доминиканската република Пинеда, който също е на 25 години, а има и испански паспорт, играе в нападение, основно като ляво крило. Той се присъедини към Берое през миналото лято, а в 40 двубоя записа 8 гола и 3 асистенции.

Интерес към Пинеда има и от страна на ЦСКА, като от ръководството на старозагорци са склонни да се разделят и с двамата при подходящи оферти.

"Зелено-белите" преди дни вече продадоха голмайстора на Първа лига от предишната кампания Леандро Годой на "армейците".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Млади попълнения в Асеновец

Млади попълнения в Асеновец

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 721
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) привлече петима

Янтра (Полски Тръмбеш) привлече петима

  • 12 авг 2025 | 13:18
  • 986
  • 1
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 27580
  • 8
Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 20351
  • 21
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 23765
  • 67
Феновете на Спартак (Варна) готвят протест

Феновете на Спартак (Варна) готвят протест

  • 12 авг 2025 | 11:08
  • 1500
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 20351
  • 21
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 27580
  • 8
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 16346
  • 50
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 23765
  • 67
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 18147
  • 18
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 16687
  • 46