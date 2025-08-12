ЦСКА и ЦСКА 1948 в битка за играч на Берое

ЦСКА 1948 е направил запитване за условията за привличането на футболистите Карлос Алгара и Хуанка Пинеда от Берое, съобщиха за БТА от управата на старозагорския клуб.

25-годишният испански дефанзивен халф Алгара, който е юноша на Реал Мадрид, има 53 мача с 5 асистенции за "зелено-белите" в последните 18 месеца, след като премина в българския отбор със свободен трансфер от Логронес.

Националът на Доминиканската република Пинеда, който също е на 25 години, а има и испански паспорт, играе в нападение, основно като ляво крило. Той се присъедини към Берое през миналото лято, а в 40 двубоя записа 8 гола и 3 асистенции.

Интерес към Пинеда има и от страна на ЦСКА, като от ръководството на старозагорци са склонни да се разделят и с двамата при подходящи оферти.

"Зелено-белите" преди дни вече продадоха голмайстора на Първа лига от предишната кампания Леандро Годой на "армейците".