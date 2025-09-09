Арда привлече познато крило

Арда се подсили с Атанас Кабов. Договорът на крилото с тима от Кърджали е за срок от три години. Кабов премина успешно медицинските прегледи, а след това се срещна със спортния директор Ивайло Петков и подписа официално своя контракт. Той се присъединява към клуба като свободен агент.

Атанас Кабов е роден на 11 април 1999 г. в Пловдив, където започва неговата кариера. Той е юноша на ФК Векта, след което играе още за Левски, Ботев Враца, Царско село, Витоша Бистрица, Славия, Септември София, Хебър, а за последно бе в турския Сакарияспор.

Кабов има мачове за всички гарнитури на националния отбор на България U17, U18, U19, U21.