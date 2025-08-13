ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

Популярни
Отборът на ЦСКА днес ще проведе своята първа тренировка след равенството срещу Черно море в София. "Червените" получиха два дни почивка от старши треньора Душан Керкез, а от клуба очакват на заниманието да се появят всички футболисти, включително и Лумбард Делова.

Преди часове мениджърът на футболиста излезе с коментар, че бранителят няма да тренира и участва в мачове на ЦСКА.

От клуба обаче очакват той да се появи на тренировката, защото има договор и няма причина, поради която да пропусне днешното занимание.

Sportal.bg научи, че ръководството на ЦСКА преди дни е преговаряло с Делова за нов договор при подобрени условия, но да бъде премахната клаузата "Фичо" на стойност 950 000 евро. Към този момент обаче защитникът е предпочел да изчака.

По всичко личи, че има клубове, които са готови да активират клаузата.

