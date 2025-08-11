Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Полузащитникът Марселино Кареасо действително е изявил желание да се завърне в ЦСКА, като от клуба са били склонни да го приберат, но заради несериозното отношение на състезателя в последствие това не се е случило, научи Sportal.bg.

Двете страни разговаряха за подновяване на договора на колумбиеца още в рамките на сезона, като от клуба предложили значително увеличение на досегашната му заплата, но нереалистично високите изисквания на играча не доведоха разговорите до положителен край. Желанието на 25-годишният играч от заплата от близо 65 000 евро месечно стопирали преговорите.

Три седмици след края на сезона самият Кареасо се свързал с ръководството на “червените”, за да разговаря за завръщане в клуба, но от друга страна финансовите му изисквания останали същите и двете страни отново не постигнали разбирателство с играча и агента му. В последствие последните двама престанали да отговарят на обажданията от клуба за допълнителни преговори.

Наскоро обаче Кареасо още един път се свързал с ЦСКА, за да си опита късмета си в разговорите, но вратата вече била затворена заради несериозното отношение на футболиста и представителите му.