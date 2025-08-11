Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 9485
  • 3
Слушай на живо
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Полузащитникът Марселино Кареасо действително е изявил желание да се завърне в ЦСКА, като от клуба са били склонни да го приберат, но заради несериозното отношение на състезателя в последствие това не се е случило, научи Sportal.bg.

"Червените" отказали да си върнат Кареасо
"Червените" отказали да си върнат Кареасо

Двете страни разговаряха за подновяване на договора на колумбиеца още в рамките на сезона, като от клуба предложили значително увеличение на досегашната му заплата, но нереалистично високите изисквания на играча не доведоха разговорите до положителен край. Желанието на 25-годишният играч от заплата от близо 65 000 евро месечно стопирали преговорите.

Три седмици след края на сезона самият Кареасо се свързал с ръководството на “червените”, за да разговаря за завръщане в клуба, но от друга страна финансовите му изисквания останали същите и двете страни отново не постигнали разбирателство с играча и агента му. В последствие последните двама престанали да отговарят на обажданията от клуба за допълнителни преговори.

Кареасо се сбогува с ЦСКА
Кареасо се сбогува с ЦСКА

Наскоро обаче Кареасо още един път се свързал с ЦСКА, за да си опита късмета си в разговорите, но вратата вече била затворена заради несериозното отношение на футболиста и представителите му.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 28810
  • 24
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 27183
  • 155
Футболистите на ЦСКА получиха два дни почивка

Футболистите на ЦСКА получиха два дни почивка

  • 11 авг 2025 | 11:54
  • 6469
  • 30
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 8580
  • 34
"Сините" обявиха програмата си за тази седмица

"Сините" обявиха програмата си за тази седмица

  • 11 авг 2025 | 10:34
  • 2016
  • 0
"Червените" отказали да си върнат Кареасо

"Червените" отказали да си върнат Кареасо

  • 11 авг 2025 | 09:53
  • 15580
  • 46
Виж всички

Водещи Новини

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 777
  • 0
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 27183
  • 155
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 2043
  • 0
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 13623
  • 26
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 28810
  • 24