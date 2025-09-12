В Португалия обявиха Роналдо за "Най-великия за всички времена"

Кристиано Роналдо официално бе коронясан за „Най-великия за всички времена“, след като получи престижната награда на гала вечер на Лига Португал в Порто. 40-годишната легенда бе отличена за кариера, която надхвърля статистиките и е вдъхновила милиони по целия свят.

Португалската лига определи Роналдо като „неизбежна фигура в спорта и идол за милиони“, връчвайки му наградата GOAT (Най-великия за всички времена), за да отбележи неговото ненадминато наследство. Въпреки че в момента играе за Ал-Насър в Саудитска Арабия, иконата на Реал Мадрид и Португалия прие отличието чрез видео съобщение, благодарейки на всички, които са оформили неговия път.

„Благодарен съм на всички мои съотборници, които ми помогнаха през цялата ми кариера да спечеля този прекрасен трофей. Искам също така да благодаря на всички треньори и на всеки, който ми е помогнал по този път да ставам все по-добър“, каза Роналдо.

Организаторите похвалиха неговата работна етика, състезателен дух и неумолим стремеж, отбелязвайки, че влиянието му се простира далеч отвъд головете и трофеите. Неговият път от Спортинг (Лисабон) до Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус и сега Ал-Насър е оставил незаличима следа в световния футбол.

Цифрите на Роналдо остават зашеметяващи: 943 гола в кариерата, рекордните 141 международни попадения в 223 мача за Португалия и кариера, изпълнена с исторически постижения. Въпреки че времето му в португалската Лига Португал беше кратко, само с три гола за Спортинг Лисабон, влиянието му в Европа и света е монументално.

Въпреки това, дебатът за GOAT продължава, като мнозина предпочитат артистичността на Лионел Меси. И все пак, за Лига Португал и безброй фенове, състезателният дух на Роналдо, дълголетието и способността му да се представя на най-големите сцени осигуряват неговата корона.

На 40 години огънят на Роналдо все още гори, а новото му отличие го утвърждава като един от най-влиятелните спортисти в историята.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages