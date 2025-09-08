Кристиано Роналдо: Вчера си намерих нов приятел

Преди да отбележи два гола при разгромната победа на Португалия над Армения (5:0), Кристиано Роналдо създаде красив момент с млад фен, видимо развълнуван, че е излязъл на терена рамо до рамо с португалския национал, който също беше доста усмихнат.

Този момент бързо стана вирусен в социалните мрежи и нападателят на Ал Насър не остана безразличен, като на следващия ден публикува в Instagram, показвайки колко е щастлив, че е сбъднал мечтата на това дете.

The Armenian kid chosen to accompany Ronaldo prematch overcome with emotion. He'll remember this moment for the rest of his life. pic.twitter.com/s2ZBjQ3suf — Tom Kundert (@PortuGoal1) September 6, 2025

„Вчера си намерих нов приятел. Благодарен съм за любовта и подкрепата всеки ден и се надявам всички да могат да следват мечтите си!“, написа той, споделяйки отново видеото от този момент между двамата.