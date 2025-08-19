Ал-Насър използва Роналдо, за да засегне Бензема

От Ал-Насър използваха сравнение със своята суперзвезда Кристиано Роналдо, за да се подиграят на капитана на Ал-Итихад Карим Бензема чрез публикация в социалните мрежи. По-рано днес “жълто-сините” се класираха за финала в минитурнира за Суперкупата на Саудитска Арабия, след като победиха с 2:1 именно действащия шампион на страната.

Феликс блесна в дебюта си благодарение на Роналдо, 10 от Ал-Насър са на финал за Суперкупата

След края на днешния сблъсък в Хонконг арабският акаунт на Ал-Насър в Х публикува снимка на Бензема и Роналдо от мача със следното послание, което очевидно е насочено към французина: “Той опозна славата в неговата сянка. 🐐 А днес си помисли, че щеше да бъде най-добрият!?” Въпросното заяждане е препратка към съвместния престой на двамата играчи в Реал Мадрид от миналото, когато те оформиха забележителен атакуващ тандем на “Сантиаго Бернабеу”, в който по-голямо внимание получаваше португалецът.

Публикацията на Ал-Насър бързо натрупа популярност, след като многократно беше споделена от медии и фенове в социалната платформа.

Снимки: Gettyimages