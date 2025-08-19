Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Ал-Насър използва Роналдо, за да засегне Бензема

Ал-Насър използва Роналдо, за да засегне Бензема

  • 19 авг 2025 | 21:57
  • 2642
  • 0
Ал-Насър използва Роналдо, за да засегне Бензема

От Ал-Насър използваха сравнение със своята суперзвезда Кристиано Роналдо, за да се подиграят на капитана на Ал-Итихад Карим Бензема чрез публикация в социалните мрежи. По-рано днес “жълто-сините” се класираха за финала в минитурнира за Суперкупата на Саудитска Арабия, след като победиха с 2:1 именно действащия шампион на страната.

Феликс блесна в дебюта си благодарение на Роналдо, 10 от Ал-Насър са на финал за Суперкупата
Феликс блесна в дебюта си благодарение на Роналдо, 10 от Ал-Насър са на финал за Суперкупата

След края на днешния сблъсък в Хонконг арабският акаунт на Ал-Насър в Х публикува снимка на Бензема и Роналдо от мача със следното послание, което очевидно е насочено към французина: “Той опозна славата в неговата сянка. 🐐 А днес си помисли, че щеше да бъде най-добрият!?” Въпросното заяждане е препратка към съвместния престой на двамата играчи в Реал Мадрид от миналото, когато те оформиха забележителен атакуващ тандем на “Сантиаго Бернабеу”, в който по-голямо внимание получаваше португалецът.

Публикацията на Ал-Насър бързо натрупа популярност, след като многократно беше споделена от медии и фенове в социалната платформа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 18565
  • 23
Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

  • 19 авг 2025 | 19:42
  • 5347
  • 0
Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

  • 19 авг 2025 | 19:15
  • 2527
  • 0
Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

  • 19 авг 2025 | 18:48
  • 6347
  • 3
Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

  • 19 авг 2025 | 18:18
  • 6911
  • 0
Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

  • 19 авг 2025 | 17:50
  • 8391
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 0:0 Осасуна, дузпа за Реал

Реал Мадрид 0:0 Осасуна, дузпа за Реал

  • 19 авг 2025 | 20:57
  • 5825
  • 56
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 8123
  • 19
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 69025
  • 566
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 18565
  • 23
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 20705
  • 19
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 11693
  • 0