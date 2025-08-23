Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Ахли
  3. Роналдо с поредно впечатляващо постижение, но Ал-Насър отново се размина с трофей

Роналдо с поредно впечатляващо постижение, но Ал-Насър отново се размина с трофей

  • 23 авг 2025 | 17:40
  • 3549
  • 13
Роналдо с поредно впечатляващо постижение, но Ал-Насър отново се размина с трофей

Азиатският клубен шампион Ал-Ахли триумфира със Суперкупата на Саудитска Арабия, след като надви Ал-Насър във финала на минитурнира, който се проведе в Хонконг. Редовното време завърши наравно 2:2, а при последвалите дузпи „зелено-белите“ бяха по-добри и спечелиха с 5:3 за общия резултат 7:5.

След като през по-голямата част от първото полувреме Ал-Насър имаше инициативата, суперзвездата на тима Кристиано Роналдо откри резултата в 41-вата минута, когато се разписа от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Али Мажраши. Така нападателят реализира своя гол номер 100 с екипа на „жълто-сините“, като го отпразнува по много емоционален начин. Португалецът вече има поне 100 попадения не само с националната фланелка, но и за четири различни клуба: Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус и Ал-Насър.

Само четири минути по-късно Айвън Тони реши, че е възстановил равенството със свой гол, но беше маркирана засада. Въпреки това Ал-Ахли наистина успя да изравни, като това стана секунди преди края на първата част, когато Франк Кесие беше точен с техничен шут от границата на наказателното поле.

Второто полувреме протече по-равностойно, но Ал-Насър отново излезе напред в резултата в 82-рата минута. Тогава Марсело Брозович отне топката от Кесие точно пред наказателното поле и секунди по-късно я прати в мрежата с хубав изстрел.

Ал-Ахли обаче отново успя да заличи изоставането си, като това стана в 89-ата минута. Тогава при центриране от корнер вратарят Бенто Крепски увисна и това даде възможност на Рожер Ибаньес да отбележи гол с изстрела си с глава.

Така се стигна до изпълнение на дузпи, където „бяло-зелените“ не сгрешиха нито веднъж при петте си удара от бялата точка. От друга страна, звездите на „жълто-сините“ Роналдо, Жоао Феликс и Марсело Брозович също успяха да реализират своите изстрели, но този на Абдулах Алкайбари беше спасен от Едуар Менди и така съставът на Матиас Яйсле триумфира със Суперкупата.

За Ал-Ахли това е втори подобен трофей след този от 2016 година, докато Ал-Насър загуби втори пореден финал в минитурнира след миналогодишното поражение с 1:4 от Ал-Хилал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фенербахче привлече Едсон Алварес от Уест Хам

Фенербахче привлече Едсон Алварес от Уест Хам

  • 23 авг 2025 | 13:54
  • 1509
  • 0
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 26146
  • 98
Греъм Потър: Горчиво съм разочарован от резултата

Греъм Потър: Горчиво съм разочарован от резултата

  • 23 авг 2025 | 13:07
  • 2044
  • 1
Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

  • 23 авг 2025 | 08:40
  • 5493
  • 11
Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

  • 23 авг 2025 | 08:07
  • 2370
  • 0
Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

  • 23 авг 2025 | 07:58
  • 4187
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

  • 23 авг 2025 | 14:44
  • 12523
  • 79
Илия Груев титуляр срещу Арсенал

Илия Груев титуляр срещу Арсенал

  • 23 авг 2025 | 18:28
  • 472
  • 0
11-те на Монтана и Септември (София)

11-те на Монтана и Септември (София)

  • 23 авг 2025 | 17:55
  • 1227
  • 3
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 24329
  • 21
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 26146
  • 98
Втора лига на живо: два бързи гола на Пирин, Фратрия води на "шоколадите"

Втора лига на живо: два бързи гола на Пирин, Фратрия води на "шоколадите"

  • 23 авг 2025 | 18:00
  • 7417
  • 2