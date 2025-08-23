Роналдо с поредно впечатляващо постижение, но Ал-Насър отново се размина с трофей

Азиатският клубен шампион Ал-Ахли триумфира със Суперкупата на Саудитска Арабия, след като надви Ал-Насър във финала на минитурнира, който се проведе в Хонконг. Редовното време завърши наравно 2:2, а при последвалите дузпи „зелено-белите“ бяха по-добри и спечелиха с 5:3 за общия резултат 7:5.
След като през по-голямата част от първото полувреме Ал-Насър имаше инициативата, суперзвездата на тима Кристиано Роналдо откри резултата в 41-вата минута, когато се разписа от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Али Мажраши. Така нападателят реализира своя гол номер 100 с екипа на „жълто-сините“, като го отпразнува по много емоционален начин. Португалецът вече има поне 100 попадения не само с националната фланелка, но и за четири различни клуба: Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус и Ал-Насър.
Само четири минути по-късно Айвън Тони реши, че е възстановил равенството със свой гол, но беше маркирана засада. Въпреки това Ал-Ахли наистина успя да изравни, като това стана секунди преди края на първата част, когато Франк Кесие беше точен с техничен шут от границата на наказателното поле.
Второто полувреме протече по-равностойно, но Ал-Насър отново излезе напред в резултата в 82-рата минута. Тогава Марсело Брозович отне топката от Кесие точно пред наказателното поле и секунди по-късно я прати в мрежата с хубав изстрел.
Ал-Ахли обаче отново успя да заличи изоставането си, като това стана в 89-ата минута. Тогава при центриране от корнер вратарят Бенто Крепски увисна и това даде възможност на Рожер Ибаньес да отбележи гол с изстрела си с глава.
Така се стигна до изпълнение на дузпи, където „бяло-зелените“ не сгрешиха нито веднъж при петте си удара от бялата точка. От друга страна, звездите на „жълто-сините“ Роналдо, Жоао Феликс и Марсело Брозович също успяха да реализират своите изстрели, но този на Абдулах Алкайбари беше спасен от Едуар Менди и така съставът на Матиас Яйсле триумфира със Суперкупата.
За Ал-Ахли това е втори подобен трофей след този от 2016 година, докато Ал-Насър загуби втори пореден финал в минитурнира след миналогодишното поражение с 1:4 от Ал-Хилал.
Снимки: Gettyimages