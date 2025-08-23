Роналдо с поредно впечатляващо постижение, но Ал-Насър отново се размина с трофей

Азиатският клубен шампион Ал-Ахли триумфира със Суперкупата на Саудитска Арабия, след като надви Ал-Насър във финала на минитурнира, който се проведе в Хонконг. Редовното време завърши наравно 2:2, а при последвалите дузпи „зелено-белите“ бяха по-добри и спечелиха с 5:3 за общия резултат 7:5.

След като през по-голямата част от първото полувреме Ал-Насър имаше инициативата, суперзвездата на тима Кристиано Роналдо откри резултата в 41-вата минута, когато се разписа от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Али Мажраши. Така нападателят реализира своя гол номер 100 с екипа на „жълто-сините“, като го отпразнува по много емоционален начин. Португалецът вече има поне 100 попадения не само с националната фланелка, но и за четири различни клуба: Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус и Ал-Насър.

Penalty pour Al Nassr !



Main de Majrashi pic.twitter.com/QDqXsU80NP — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 23, 2025

Penalty pour Al Nassr !



Main de Majrashi pic.twitter.com/QDqXsU80NP — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 23, 2025

Само четири минути по-късно Айвън Тони реши, че е възстановил равенството със свой гол, но беше маркирана засада. Въпреки това Ал-Ахли наистина успя да изравни, като това стана секунди преди края на първата част, когато Франк Кесие беше точен с техничен шут от границата на наказателното поле.

Le but d’Ivan Toney refusé par la VAR pour hors-jeu ! pic.twitter.com/kA31rqFNBL — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 23, 2025

⚽️ BUUUTTT ! Franck Kessie 🇨🇮



Al Ahli égalise dans cette finale. Enzo Millot passeur et Franck Kessie inscrit son 3 ème but en 2 matchs !



45+6’ | Al Nassr 1 - 1 Al Ahli pic.twitter.com/CgYTxVOPiY — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 23, 2025

Второто полувреме протече по-равностойно, но Ал-Насър отново излезе напред в резултата в 82-рата минута. Тогава Марсело Брозович отне топката от Кесие точно пред наказателното поле и секунди по-късно я прати в мрежата с хубав изстрел.

⚽️ BUUUTTT ! Marcelo Brozović 🇭🇷



Al Nassr prend l’avantage sur une grosse erreur de Franck Kessie ! 😨



82’ | Al Nassr 2 - 1 Al Ahli pic.twitter.com/OutUmzLYRt — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 23, 2025

Ал-Ахли обаче отново успя да заличи изоставането си, като това стана в 89-ата минута. Тогава при центриране от корнер вратарят Бенто Крепски увисна и това даде възможност на Рожер Ибаньес да отбележи гол с изстрела си с глава.

⚽️ BUUUTTT ! Roger Ibañezzz 🇧🇷



Al Ahli égalise à nouveau sur une mauvaise sortie de Bento, à mon avis ça sent bon les tirs au but cette histoire !



88’ | Al Nassr 2 - 2 Al Ahli pic.twitter.com/9msCYY8rjL — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 23, 2025

Така се стигна до изпълнение на дузпи, където „бяло-зелените“ не сгрешиха нито веднъж при петте си удара от бялата точка. От друга страна, звездите на „жълто-сините“ Роналдо, Жоао Феликс и Марсело Брозович също успяха да реализират своите изстрели, но този на Абдулах Алкайбари беше спасен от Едуар Менди и така съставът на Матиас Яйсле триумфира със Суперкупата.

Le penalty manqué par Al Khaibari ❌



pic.twitter.com/LMLMEgcKjq — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 23, 2025

За Ал-Ахли това е втори подобен трофей след този от 2016 година, докато Ал-Насър загуби втори пореден финал в минитурнира след миналогодишното поражение с 1:4 от Ал-Хилал.

🚨Al Ahli remporte la Supercoupe 💚https://t.co/ap6YWEtcxF — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 23, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages