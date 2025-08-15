Кристиано Роналдо ще пътува до Индия

Популярни
  15 авг 2025
  • 586
  • 0
Отборът на Кристиано Роналдо Ал Насър в Саудитска Арабия изтегли жребий, според който ще играе в Азиатската Шампионска лига 2 с индийския отбор ФК Гоа, както и Истиклол от Таджикистан и Ал-Завраа от Ирак. Първите два тима от групата ще продължат напред.

"Това наистина е уникален момент за ФК Гоа", каза директорът на клуба Рави Пускур, цитиран от АП. "Да бъдем домакините на Ал Насър и Кристиано Роналдо е без съмнение най-големият мач в историята на индийския футбол", добави той.

40-годишният Роналдо все още не е спечелил голям трофей след идването си в клуба от Рияд през 2022. Тимът му завърши на трето място в саудитската Про лига през миналия сезон, а през това лято привлече и бившата звезда на Ливърпул Садио Мане и португалеца Жоао Феликс от Челси.

"Това е историческо за индийския футбол. Ние сме тук заради заслуги и такъв мач ще ни даде възможност да покажем, че можем да сме конкурентни на континентално ниво, като част от най-добрите", каза още Пускур. "Това е уникална възможност да обърне внимание светът на индийския футбол и най-важното - шанс да запалим за спорта феновете в страната", каза още директорът.

Този жребий идва на фона на кризата в индийския футбол. Бенгалуру ФК, Одиша ФК и Ченаийин ФК са със замразени заплати, докато бъде намерено решение за финансовите им проблеми.

Снимки: Gettyimages

