Отменен гол беше избран за номер 1 във Фулъм за миналия месец

18-годишният полузащитник на Фулъм Джошуа Кинг може и да беше лишен от първия си гол в Премиър лийг заради противоречиво решение на системата за видеоарбитраж през миналия месец, но ударът му срещу Челси беше избран за попадение номер 1 за клуба за месец август, съобщиха от лондонския отбор.

Кинг проби в атака за Фулъм от собствената половина, насочи се към наказателното поле на Челси и хладнокръвно отправи мощен удар във вратата на противника. "Това, че той събра 83.1% от гласовете, показва колко специален момент беше или щеше да бъде", коментираха от Фулъм. Празненствата на тима бяха краткотрайни, когато проверка с ВАР установи, че Родриго Муниз е стъпил върху крака на защитника на Челси Трево Чалоба преди гола. Резултатът по това време беше 0:0, а в края “сините” спечелиха с 2:0.

Ръководителят на Съдийския съвет към Висшата лига Хауърд Уеб заяви, че решението за отмяна на попадението е било погрешно и че ВАР е допуснал грешка, като се е намесил. Кинг е във Фулъм, откакто се присъедини към академията на клуба на 8-годишна възраст. Той дебютира в английския елит през декември миналата година. Футболистът беше титуляр и в трите мача на “котиджърс” от началото на настоящия сезон.

Fulham have confirmed their winner for August Goal of the Month is Josh King's disallowed goal vs Chelsea 🤣 pic.twitter.com/XTHv3lwcTf — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 10, 2025

