Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  3. Отменен гол беше избран за номер 1 във Фулъм за миналия месец

Отменен гол беше избран за номер 1 във Фулъм за миналия месец

  • 11 сеп 2025 | 11:03
  • 413
  • 0

18-годишният полузащитник на Фулъм Джошуа Кинг може и да беше лишен от първия си гол в Премиър лийг заради противоречиво решение на системата за видеоарбитраж през миналия месец, но ударът му срещу Челси беше избран за попадение номер 1 за клуба за месец август, съобщиха от лондонския отбор.

Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм
Спорни съдийски решения помогнаха на Челси да пречупи Фулъм

Кинг проби в атака за Фулъм от собствената половина, насочи се към наказателното поле на Челси и хладнокръвно отправи мощен удар във вратата на противника. "Това, че той събра 83.1% от гласовете, показва колко специален момент беше или щеше да бъде", коментираха от Фулъм. Празненствата на тима бяха краткотрайни, когато проверка с ВАР установи, че Родриго Муниз е стъпил върху крака на защитника на Челси Трево Чалоба преди гола. Резултатът по това време беше 0:0, а в края “сините” спечелиха с 2:0.

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон
Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

Ръководителят на Съдийския съвет към Висшата лига Хауърд Уеб заяви, че решението за отмяна на попадението е било погрешно и че ВАР е допуснал грешка, като се е намесил. Кинг е във Фулъм, откакто се присъедини към академията на клуба на 8-годишна възраст. Той дебютира в английския елит през декември миналата година. Футболистът беше титуляр и в трите мача на “котиджърс” от началото на настоящия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Постекоглу за назначението си в Нотингам: Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството

Постекоглу за назначението си в Нотингам: Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството

  • 11 сеп 2025 | 09:43
  • 701
  • 0
Кандидат-президент на Бенфика обеща да привлече Бернардо Силва

Кандидат-президент на Бенфика обеща да привлече Бернардо Силва

  • 11 сеп 2025 | 07:45
  • 1748
  • 0
Бивша звезда от Лига 1 ще играе в седма дивизия

Бивша звезда от Лига 1 ще играе в седма дивизия

  • 11 сеп 2025 | 07:21
  • 3286
  • 0
Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

  • 11 сеп 2025 | 06:20
  • 2548
  • 1
Дългът на Севиля намаля до 66 милиона евро

Дългът на Севиля намаля до 66 милиона евро

  • 11 сеп 2025 | 05:52
  • 2683
  • 1
Лекарят на Наполи даде подробности за състоянието на Лукаку

Лекарят на Наполи даде подробности за състоянието на Лукаку

  • 11 сеп 2025 | 05:27
  • 2458
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 16062
  • 23
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 7250
  • 12
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 2555
  • 15
И Рами Киуан е на полуфинал

И Рами Киуан е на полуфинал

  • 10 сеп 2025 | 23:50
  • 10409
  • 9
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 15260
  • 3
Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
  • 34453
  • 15