Челси 0:0 Фулъм, отменен гол на гостите

  • 30 авг 2025 | 14:45
Челси и Фулъм играят при резултат 0:0 в лондонско дерби на “Стамфорд Бридж”.

Срещата започна на много високо темпо. Домакините опитаха да натиснат, но “котиджърс” не бяха пристигнали само да се защитават. Вратарят на гостите имаше работа от първите минути. Той първо сам си създаде проблеми, но стигна до топката преди Енцо Фернандес, а след това се справи с нисък удар на Жоао Педро. В шестата минута Делап имаше отличен шанс, след като получи топката в наказателното поле. Той отправи удар, но Берге застана на пътя на топката. Секунди по-късно Фулъм можеше да поведе, но Андерсен завърши атаката с неточен удар.

Мениджърът на Челси Енцо Мареска залага на непроменен състав, залагайки отново на Лиъм Делап на върха на атаката, а Жоао Педро получава възможността да играе зад него. Естевао, който се представи добре срещу “чуковете”, когато за пръв път стартира от първата минута, отново има възможността да започне срещата. Лошата новина е продължаващото отсъствие на Коул Палмър.

Треньорът на Фулъм Марко Силва също залага на идентична единайсеторка в сравнение с тези, които започнаха преди седмица срещу “червените дяволи”. Родруго Мунис отново получава доверието на върха на атаката вместо Раул Хименес, макар че си отбеляза автогол. Алекс Иуоби, Джошуа Кинг и Райън Сесеньон ще трябва да подпомагат централния нападател от малко по-задни позиции. Тимъти Кастан отново е отляво на защитата, а Антони Робинсън, който се завръща след контузия, сяда на пейката.

Снимки: Gettyimages

