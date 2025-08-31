Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Шахтьор (Донецк)
  3. Фулъм договори рекорден трансфер

Фулъм договори рекорден трансфер

  • 31 авг 2025 | 14:13
  • 2221
  • 1
Фулъм договори рекорден трансфер

Фулъм постигна договорка с Шахтьор (Донецк) за трансфера на крилото Кевин. Според “Скай спортс” лондончани ще платят на украинския клуб 34,6 милиона паунда (40 милиона евро). Така ще бъде подобрен рекорда от 27 милиона паунда, колкото плати Фулъм на Арсенал за Емил Смит-Роу през миналото лято. Според Дейвид Орнстийн Шахтьор ще получи и 25% от евентуална бъдеща продажба на играча.

27-годишният бразилец вече е пристигнал в в Лондон за прегледи. Той ще стане второто ново попълнение на “котиджърс” за това лято след Бенжамен Лекомт, който бе взет от Монпелие.

От началото на този сезон Кевин има пет гола в пет мача. През миналата кампания се разписа девет пъти в 35 двубоя във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Интер излиза за нов разгром

Интер излиза за нов разгром

  • 31 авг 2025 | 09:56
  • 1250
  • 0
Ювентус търси втора поредна победа

Ювентус търси втора поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:42
  • 1050
  • 1
Барселона излиза трета поредна победа

Барселона излиза трета поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:27
  • 3545
  • 6
Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

  • 31 авг 2025 | 09:11
  • 1419
  • 0
Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

  • 31 авг 2025 | 08:34
  • 7157
  • 29
Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

  • 31 авг 2025 | 07:18
  • 3682
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 26673
  • 41
Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

  • 31 авг 2025 | 15:20
  • 1211
  • 0
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 16499
  • 58
Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

  • 31 авг 2025 | 14:45
  • 3499
  • 4
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 14782
  • 104
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 9636
  • 11