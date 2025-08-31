Фулъм договори рекорден трансфер

Фулъм постигна договорка с Шахтьор (Донецк) за трансфера на крилото Кевин. Според “Скай спортс” лондончани ще платят на украинския клуб 34,6 милиона паунда (40 милиона евро). Така ще бъде подобрен рекорда от 27 милиона паунда, колкото плати Фулъм на Арсенал за Емил Смит-Роу през миналото лято. Според Дейвид Орнстийн Шахтьор ще получи и 25% от евентуална бъдеща продажба на играча.

27-годишният бразилец вече е пристигнал в в Лондон за прегледи. Той ще стане второто ново попълнение на “котиджърс” за това лято след Бенжамен Лекомт, който бе взет от Монпелие.

От началото на този сезон Кевин има пет гола в пет мача. През миналата кампания се разписа девет пъти в 35 двубоя във всички турнири.

Снимки: Imago