Матеус също иска Нойер обратно в Бундестима

Бившият капитан на националния отбор на Германия Лотар Матеус заяви, че вратарят Мануел Нойер трябва да бъде призован да се върне в държавния състав и да играе на Световното първенство през 2026 година, ако Марк-Андре тер Стеген не може да участва.

"Ако Марк-Андре е здрав и играе мачове, той е номер 1. Ако не, виждам Нойер като наш вратар на Мондиала, ако е наличен", каза световният шампион от 1990 година пред “Шпорт Билд”.

Самият капитан на Байерн се оттегли от Бундестима преди година. Други легенди като Сеп Майер и Томас Мюлер също се застъпиха за евентуалното му завръщане. В същото време обаче селекционерът Юлиан Нагелсман и спортният директор Руди Фьолер изключиха варианта за повиквателна към вратаря.

Матеус коментира още, че в случай на отсъствие и на двамата вратари през следващата година, той би предпочел Бернд Лено от Фулъм и Ноа Атуболу от Фрайбург.

33-годишният Лено има девет мача, а 23-годишният Атуболу все още не е играл за мъжкия отбор, но Лотар Матеус го цени много високо.

"Ноа Атуболу ме убеди най-много през последните 12 месеца. Той се справяше изключително добре, достигна до Лига Европа с Фрайбург и миналия сезон направи 10 мача без да допусне гол. И изигра страхотно Европейско първенство при младежите до 21 години. След слаб предишен сезон той беше най-добрият германски вратар за мен през миналата година, заедно с Мануел Нойер”, коментира още Матеус.

На германците им предстоят световни квалификации срещу Словакия и Северна Ирландия.