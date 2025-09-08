Нагелсман: Атмосферата бе малко потисната на почивката, но през второто полувреме показахме истинското си лице

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман коментира победата с 3:1 над Северна Ирландия в снощната световна квалификация. Успехът не дойде лесно, а на полувремето, когато резултатът бе равен, публиката в Кьолн освирка представянето на Бундестима.

“Съперникът е много труден за игра. Те играят с дълги пасове, бранят с 10 души и са много добри в статичните положения. Започнахме добре мача, заслужено поведохме с 1:0, но после те изравниха. Ритмичността ни спадна малко, което е нормално след случилото се в четвъртък. Атмосферата беше малко потисната на полувремето. През второто полувреме показахме истинското си лице. Играхме с много сила и енергия и заслужено спечелихме мача”, каза Нагелсман.

Julian Nagelsmann: "The opponent is very uncomfortable to play against. They play long balls, defend with 10 and are very good in set pieces. We started the game well, deservedly went 1-0 up, but then they equalized. Our rhythm dropped a bit, which is normal after what happened… pic.twitter.com/quZqJ8U36r — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2025

Той коментира и освирквания на полувремето: “Трябва да проявим разбиране към феновете. Такъв билет струва пари и те искат да видят различен вид футбол. Мога да разбера това. Въпреки това, мога да кажа, че такива освирквания не помагат да се върви напред. Мисля, че ако правим всичко заедно, нещата обикновено вървят много по-добре. Но, разбира се, все пак разбирам, ако някой е недоволен. Аз почти освирках отбора в съблекалнята в четвъртък. Понякога просто така става”.

Нагелсман похвали и представянето на някои играчи, между които Джейми Левелинг, Максимилиан Байер, Леон Горетцка и Йонатан Та, последните трима от които влязоха от пейката.