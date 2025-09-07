Германия 1:1 Северна Ирландия, начало на втората част

Отборите на Германия и Северна Ирландия играят при резултат 1:1 във втория си мач от група "А" на световните квалификации в зона "Европа". Серж Гнабри откри резултата в 7-ата минута, но в 34-тата Айзък Прайс изравни.

Ханзи Флик е избрал да започне мача с Ник Волтемаде като изнесен нападател и зад гърба му Флориан Виртц, Серж Гнабри и Джейми Левелинг. Двойката опорни халфове са Йошуа Кимих и Паскал Грос.

Гостите пък залагат на Исаак Прайс и Джейми Рийд като двойка нападатели. Итън Галбрайт, Шей Чарлз и Али МакКан ще са триото в средата на терена, а на крилата ще действат Конър Брадли и Джъстин Девени.

Мачът започна отлично за Германия. Още в първата си добра атака тимът откри резултата. Ник Волтемаде отне в средата на терена и моментално подаде в коридор за Серж Гнабри, който се откъсна зад защитата и останал очи в очи с вратаря реализира за 1:0.

⚽️ GOAL | Serge Gnabry scores for home side.



Germany 1-0 Northern Irelandpic.twitter.com/jP8NwWUr7p — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 7, 2025

В следващите минути домакините продължиха да атакуват доста настървено, но атаките им завършваха без да отправят точен удар по посока на вратата на съперника.

Към средата на полувремето обаче Северна Ирландия успя да изравни играта и плахо започна да поглежда към вратата на Оливер Бауман, докато германските играчи започнаха да правят елементарни грешки в разиграването.

Така в 34-тата минута почти от нищото се стигна до изравняване на резултата. При центриране от корнер Айзък Прайс бе изпуснат на далечната греда и от воле прати топката под напречната греда.

⚽️ GOAL | A surprise goal from N. Ireland! Isaac Price 34'



Germany 1-1 Northern Irelandpic.twitter.com/eBkBenOdAr — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 7, 2025

В 40-ата минута северноирландците поискаха дузпа за нарушение на Волдемар Антон срещу Рийд, но съдията прецени, че няма достатъчно основания, за да посочи бялата точка.

В 45-ата минута Германия можеше да си върне преднината, но гол на Давид Раум не бе зачетен заради засада.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages