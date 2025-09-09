Популярни
  Кроос: Германия извади голям късмет, защото е невъзможно да не се класира в такава група

  9 сеп 2025 | 17:53
  • 259
  • 0
Бившият полузащитник Тони Кроос смята, че националният отбор  на Германия е имал късмет, че e попаднал в сравнително лесна квалификационна група за предстоящото Световно първенство, като подчерта проблемите с увереността в тима.

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Квалификационната кампания на Германия за Мондиал 2026 претърпя пореден удар миналата седмица, когато съставът, воден от селекционера Юлиан Нагелсман допусна изненадваща загуба с 0:2 от Словакия. Поражението предизвика остра реакция в страната, тъй като фенове и експерти бяха недоволни от представянето. Германският отбор записа победа с 3:1 над Северна Ирландия в следващия си двубой в неделя, но изглежда показаното отново не бе достатъчно убедително.

Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни
Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

"В момента сме много далече от световната купа. Имаме голям късмет, че ни беше определена група, от която е невъзможно да бъдем елиминирани", заяви 35-годишният бивш национал в подкаста си Einfach mal Luppen и продължи с по-дълбокия проблем за отбора. "Не мисля, че чак толкова ни липсва манталитет. Мисля, че е по-скоро въпрос на самочувствие и качество. Усещането е, че има по-голям страх от допускане на грешки. Това няма нищо общо с липсата на манталитет. Изглежда сякаш футболистите не преливат от увереност. Следователно, изгледът пред външния свят е, че не искат да играят. Но никога не бих казал, че никой не иска да играе тези мачове", коментира Кроос.

