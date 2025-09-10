Популярни
Кейн: Англия трябва да използва победата над Сърбия като модел за Световното първенство

Капитанът на националния отбор на Англия Хари Кейн заяви, че убедителната победа над Сърбия с 5:0 трябва да бъде модел за играта на тима след критиките в първите мачове под ръководството на Томас Тухел. “Трите лъва” бяха спечелили всичките си мачове в квалификационната група "К", но тимът стана обект на критики заради тактиката на новия селекционер и трудните победи над Андора, Албания и Латвия.

Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия
"Имаше много коментари, но ние винаги сме били щастливи от това, което правим. Невинаги е лесно срещу съперник, който се защитава с нисък блок от 11 човека и трябва да бъдеш много търпелив. Знаехме, че ще бъде голям тест срещу по-добър съперник и по-добри футболисти. Казахме си, че трябва да играем добре и без топка и да правим висока преса, което направи разликата за мен. Разбира се, има мачове, в които трябва да правим промени в зависимост от съперника, но искаме да налагаме нашия стил", коментира голмайсторът на Англия след двубоя.

Следващият мач на англичаните е приятелска среща с Уелс на 9 октомври, преди да срещнат Латвия в световна квалификация пет дни по-късно.

