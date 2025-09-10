Популярни
Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

  • 10 сеп 2025 | 05:40
  • 1396
  • 0
Томас Тухел говори след разгромната победа на Англия с 5:0 при визитата си на Сърбия в срещата от квалификациите за Мондиал 2026.

“Казах ви, че е нужна малко вяра в това, което правим. Споделяме с вас това, което чувстваме и виждаме на тренировъчния лагер — не ви лъжа. Ако не го бях забелязал, щях да кажа, че още не сме готови”, започна Тухел.

Благодарение на победата “трите лъва” дръпнаха със седем точки на върха в група “K” и до голяма степен си гарантираха директното класиране за Световните футболни финали в САЩ, Канада и Мексико.

“Доволен съм, че играчите успяха да покажат това, което ми показаха през тази седмица. Седмицата беше страхотна — отношението и начинът, по който играхме и в двата мача, бяха впечатляващи. Днес победихме уверено силен противник при трудни условия. Беше отборно усилие — подкрепяхме се взаимно”, каза още Тухел.

Така островитяните все още нямат загубени точки от началото на квалификационния цикъл под ръководството на новия си селекционер, върху когото падат и големите надежди, че той може да изведе тима си най-накрая до значим трофей за първи път след повече от половин век очакване.

“Нямаше негативизъм или разочарование на терена. За мен това беше истинско отборно усилие. Играхме на високо ниво и заслужихме победата си”, завърши Тухел.

