Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

Драган Стойкович - Пикси реши да не се отдава на негативни емоции след разгрома на Сърбия от Англия с 0:5 в квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Вместо това селекционерът на западните ни съседи опита да погледне от позитивната страна на загубата по време на пресконференцията след мача.

“Не сме губили от отбор в нашата класация или под нашето ниво. Нека бъдем реалисти. Трябва да мотивирам играчите, да им вдъхна увереност и да не влизам в мача с песимизъм. Няма да им казвам: “Момчета, нека допуснем два или три гола, не повече”. От това има поука — по-добре е да загубиш с 0:5 веднъж, отколкото с 0:1 много пъти”, каза Стойкович.

Освен това сръбският наставник бе запитан и дали ще си подаде оставката след негативния резултат.

“Не забравяйте, че през тези четири години са направени толкова много добри неща, че един мач срещу футболна суперсила не може да бъде отменен. Ако смятате, че поражението срещу суперсила е можело да бъде предотвратено, тогава добре, помолете някой друг. Попитайте хората от Федерацията. Не съм говорил с тях, не знам какво биха казали. Обадете се и питайте — няма проблем. Ако смятате, че ще направим чудо, няма проблем”, добави Стойкович.