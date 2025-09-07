Руска ракета уцели дома на украински национал

Футболист от украинския национален отбор е сред потърпевшите след поредната мащабна атака на руската армия. През изминалата нощ в Киев е бил уцелен и напълно разрушен апартаментът на халфа Георгий Судаков, който е състезател на Бенфика.

Самият играч не е бил там, защото в момента е на лагер с отбора на Украйна в Полша покрай световните квалификации.

Там по принцип обаче живеят още съпругата му (бременна в 8-и месец), дъщеря им и майка му, които, за щастие, са се спасили, тъй като са напуснали мястото след включването на сирените за опасност и са се скрили в укритията.

“Жена ми, майка ми и дъщеря ми бяха там“, написа Судаков в Инстаграм.

Футболистът беше титуляр за Украйна в квалификацията срещу Франция (0:2) преди няколко дни.

Иначе самата агресия на Русия през нощта включваше нападение с 800 дрона и 13 ракети, в резултат на което има две жертви.