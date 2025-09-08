Азербайджан уволни Фернандо Сантош, друг национален отбор също остана без селекционер

Популярни
  • 8 сеп 2025 | 11:58
  • 647
  • 0
Азербайджан обяви официално, че се разделя със селекционера си Фернандо Сантош. 70-годишният европейски шампион с Португалия бе поел отбора през миналото лято, но резултатите му бяха лоши, като той води тима само в 11 мача, в които така и не успя да вземе победа.

Сега азерите стартираха катастрофално световните квалификации и бяха пометени с 0:5 в гостуването на Исландия. В групата са и доста по-силните отбори на Франция и Украйна.

Това пък е и пореден треньорски неуспех за Сантош напоследък, който през последните две години бе уволнен като селекционер на Полша, както и от треньорския пост в Бешикташ. От Азербайджанската футболна федерация обявиха още, че в мача срещу украинците утре тимът ще бъде воден от треньора на отбора до 21 години Айхан Абасов.

Исландия разгроми Азербайджан и чака с надежда Франция
Исландия разгроми Азербайджан и чака с надежда Франция

Междувременно още един един национален отбор от тимовете в УЕФА остана без селекционер. Става въпрос за Казахстан, който бе разбит с 0:6 от Белгия снощи в мач от световните квалификации. В резултат на това старши треньорът Али Алиев, който пое поста от руснака Станислав Черчесов, подаде оставка след.

"Искам да кажа накратко - поемам върху себе си вината за тази загуба. Вината е моя. Поемам всичко върху себе си. Ще напиша изявление, ще подам оставка", коментира Алиев.

Де Бройне и Доку поведоха Белгия към бой над Казахстан
Де Бройне и Доку поведоха Белгия към бой над Казахстан

"След пристигането си незабавно ще информирам президента и ръководството на Казахстанската футболна федерация", добави той на пресконференцията след мача в Белгия.

Видеото с изявлението на селекционера бе публикувано от Казахстанската футболна федерация в социалните мрежи. След пет изиграни мача националният отбор на Казахстан остава с едва 3 точки и заема четвърто място в класирането в групата, където са още Уелс, Северна Македония и Лихтенщайн.

Алиев пое държавния тим през януари, малко след оставката на руснака Станислав Черчесов.

Снимки: Imago

