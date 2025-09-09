Популярни
Зидан вече се подготвя да наследи Дешан начело на Франция

  • 9 сеп 2025 | 17:43
Зидан вече се подготвя да наследи Дешан начело на Франция

Легендата на Франция Зинедин Зидан вече усърдно се подготвя да наследи Дидие Дешан като национален селекционер на страната, въпреки че все още не е потвърдено, че именно той ще получи този пост през следващото лято, пише “Екип”.

Както е известно, Дешан вече обяви, че след края на Мондиал 2026 ще се оттегли като селекционер на Франция, чийто състав води от 2012 година насам. Бившият му съотборник Зидан пък е абсолютният фаворит за негов наследник, макар и все още да е твърде рано за официално потвърджение от Френската футболна федерация. Трикратният европейски клубен шампион начело на Реал Мадрид обаче няма търпение да дойде този момент, като още от сега се е посветил на това да е готов за бъдещото си назначаване.

Според информацията Зизу вече е разговарял с бившия селекционер Лоран Блан за периода му като селекционер на “петлите”, като си води множество бележки и има представа как би искал да играе отборът под негово ръководство. Освен това носителят на “Златната топка” за 1998 година следи внимателно мачовете в Лига 1 и в евротурнирите. Той наблюдава и новото поколение френски футболисти, като се информира дори от настоящият треньорски щаб на селекцията. От друга страна, самите национали на Франция също си мечтаят да работят заедно с 53-годишния специалист.

Снимки: Gettyimages

