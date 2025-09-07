ПСЖ обвини лекарите на Франция за травмите на Дембеле и Дуе, предложи важна промяна

Пари Сен Жермен обвини лекарския екип на националния тим на Франция за контузиите на Усман Дембеле и Дезире Дуе. Двамата получиха травми, докато бяха на лагер с “петлите” за световните квалификации. В резултат на тях те ще отсъстват за около 4-6 седмици.

Първенецът в Шампионската лига твърди, че медиците в щаба на Дидие Дешан са били информирани какво е състоянието на Дембеле и Дуе, но независимо от това са допуснали те да се контузят.

В тази връзка от ПСЖ поискаха да се изготви нов медицински протокол между клубовете и националния отбор, за да е ясно как се процедира в такива случаи.

Ето какво пишат от клуба:

След потвърждението за контузиите на своите играчи, повикани в националния отбор на Франция – Усман Дембеле и Дезире Дуе, които водят до сериозни спортни последици за футболистите и клуба, Пари Сен Жермен изпрати писмо до Френската футболна федерация. В него клубът настоява за спешно въвеждане на нов, по-прозрачен и съвместен протокол за медицинско-спортна координация между клубовете и националния отбор, който да превърне здравето на играчите и тяхната медицинска подкрепа в абсолютен приоритет.

Пари Сен Жермен, който следи здравното състояние на своите играчи през цялата година и разполага с точна и подробна информация, е предоставил на федерацията конкретни медицински данни още преди началото на лагера на френския национален отбор. Тези данни са се отнасяли до поносимото натоварване и рисковете от контузии за неговите футболисти. Клубът изразява съжаление, че тези медицински препоръки не са били взети предвид от медицинския щаб на националния отбор, както и че е липсвала всякаква комуникация и консултация с неговите медицински екипи.

Пари Сен Жермен, който потвърждава своята ангажираност към мисията на федерацията и към националния отбор на Франция, чийто престиж е обща цел, се надява тези неприятни събития да проправят пътя към създаването на нова формализирана рамка за медицинска координация. Тази рамка трябва да гарантира систематичен, документиран и двустранен обмен на информация между лекарските щабове на клубовете и националния отбор, както и спазването на засилен принцип на предпазливост при повикването и използването на играчи, особено когато те са в процес на лечение на съществуваща патология.

Неотдавнашните събития, които са сериозни и са могли да бъдат избегнати, трябва да доведат до бързи и незабавни корективни мерки. Клубът е готов да допринесе активно за тази колективна работа в интерес на играчите и на целия професионален футбол.

