Още един световен шампион изигра последния си официален мач на аржентинска земя

Суперзвездата Лионел Меси привлече вниманието при победата на Аржентина над Венецуела с 3:0 не само с головете си, но и с възможността никога повече да не представлява „албиселесте“ в официални мачове у дома. Той обаче не беше единственият, който се сбогува. Николас Отаменди, централен защитник на Бенфика, също допусна този сценарий.

Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

„Очевидно Лео заслужава всичко, това е повече от заслужено, защото, разбира се, той е най-добрият играч в историята, далеч пред всички. И всъщност днес трябваше да завърши по този начин. С всички хора, благодарен съм и на феновете, защото дойдоха въпреки студа, имаше много деца и съм много щастлив, че и те успяха да се насладят на този момент. Що се отнася до мен, ако няма официален мач тук, в Аржентина, това също е последният ми двубой и аз се насладих максимално на този спектакъл, много съм щастлив. Доволен съм, защото исках да завърша по този начин, наслаждавайки се с хората, със семейството си, което винаги присъства, и съм много щастлив от това“, сподели след двубоя 37-годишният Отаменди, който стана световен шампион с Аржентина на Мондиал 2022.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Nicolas Otamendi announces this was his last ever World Cup Qualifier match for Argentina. pic.twitter.com/n9gdnRDW1Q — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 5, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages