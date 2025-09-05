Аржентинец от Реал Мадрид: Меси искаше да ме убие, но аз му се извиних

Новото попълнение на Реал Мадрид Франко Мастантуоно направи любопитно изказване след домакинската победа на националния му тим Аржентина с 3:0 над Венецуела. 18-годишното крило призна, че капитанът Лионел Меси останал недоволен от една игрова ситуация, в която тийнейджърът предпочете да стреля, вместо да подаде топката на суперзвездата. Младият талант също така изрази задоволството, че е успял да играе редом до осемкратния носител на “Златната топка”.

“Той искаше да ме убие, но все пак прояви разбиране. Извиних му се за отиграването. Беше невероятно да играя с него. Истината е, че това беше мечтата на живота ми. Това, че се случи на терена на Ривър Плейт, беше невероятно. Винаги съм го казвал: той е моят идол от малък. Гледал съм цялата му кариера и да го видя как играе по този начин… Той заслужаваше днес да бъде изпратен така и всички ние също го искахме”, сподели Мастантуоно след двубоя, който най-вероятно ще се окаже последният официален такъв за Меси с екипа на световния шампион на аржентинска земя.

