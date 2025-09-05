Популярни
Аржентина 0:0 Венецуела, отмениха гол на домакините!

  • 5 сеп 2025 | 02:25
Отборите на Аржентина и Венецуела играят при резултат 0:0 в среща от предпоследния 17-и кръг на квалификациите в Южна Америка за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Мачът е ичключително специален за голямата звезда на световните шампиони Лионел Меси, тъй като това може да се окаже последният му двубой с националната фланелка на родна земя.

Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен
Иначе последните два мача за носителите на Копа Америка от квалификациите за Мондиала догодина са без значение, тъй като те вече си гарантираха, както класирането на Световните футболни финали, така и първото място в единствената група от зона КОНМЕБОЛ. За съперника от Венецуела обаче нещата са доста по-различни. Те на всяка цена трябва да търсят максимален брой точки от оставащите си мачове, за да запазят седмото място, което ще им даде право на допълнителен бараж.

