В Левски вече работят по зимната селекция

Лятната селекция в Левски приключи с привличането на Акрам Бурас, но в клуба вече обмислят кого да привлекат през зимата. По информация на "Мач Телеграф" скаутите на "сините" следят отблизо изявите на крило. Става въпрос за чужденец, който е млад и дава сигнали, че може да направи впечатляваща кариера.

На "Герена" са попаднали на него покрай Марин Петков. Както е известено, националът бе спряган за трансфер първо в Ракув, а след това и в Италия. И от клуба са били решили да се застраховат с негов заместник, нищо че по крилата имат още Карл Фабиен, Фабио Лима и Ради Кирилов. Хулио Веласкес обаче е бил категоричен, че иска още един флагови футболист със силен десен крак, какъвто е Марин. Испанецът успя да се сдобие с по двама равностойни играчи почти за всички постове.

Набелязаният от "сините" футболист продължава да бъде в техните сметки и се очаква по този въпрос да има развитие през зимата. Тогава може отново да се стигне до опит за раздяла с Марин Петков.