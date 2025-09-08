Стойчо Стоев: Левски има сериозни флангови играчи

Бившият треньор на Левски и Локомотив София Стойчо Стоев сподели очакванията си за предстоящото столично дерби. Специалистът коментира представянето на двата отбора от началото на сезона.

"Дано да стане един добър мач. Това е столично дерби и в него всичко се случва. Ясно е, че Левски притежава повече класа в редиците си, но в такива мачове това невинаги е фактор и се получава логичното. Двубоят е в "Надежда" и това е плюс за Локомотив. Ще се радвам да гледаме един добър мач", коментира Стоев пред "Мач Телеграф".

"Сините" в момента имат по-сериозни амбиции и по-добър състав. От друга страна Локо притежава своите силни страни, както и качествени играчи в редиците си. Спас Делев и Анте Аралица, например, могат да създадат много главоболия на всяка една защита. Имат доста силни страни в предни позиции. Ще е интересно. В такива дербита съм се убедил през всички тези години, че няма как да знаеш кой отбор ще спечели! Доста често се е случвало обратното. Няма фаворит в такива срещи и те затова са интересни."

"Локомотив все пак трябва да внимава с атакуващите играчи на Левски. "Сините" имат сериозни флангови играчи. Майкон и Алдаир много често и те помагат в атаките. И то по отличен начин. Постоянно се стремят да дублират фланговете и да създават опасности. С техните включвания Левски е много опасен. В отбрана също са стабилни и имат качествени играчи."

"Локото обаче ще има своите шансове, ако ги използват домакините, както трябва, могат да създадат много главоболия за Левски. "Железничарите" очаквам да се стремят да са стабилни в защита, а Левски мисля, че ще натиска повече. Нека, който е по-добър, да спечели този двубой", сподели Стоев.