Левски обяви тренировките си до мача с Локо (София)

  • 8 сеп 2025 | 14:09
Левски обяви програмата си до края на седмицата. “Сините” ще имат пет тренировки през следващите дни, а в неделя се изправят срещу Локомотив (София).

Ето цялата програма на отбора:

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 14 септември, неделя, е следната:

8 септември, понеделник:

┗➤ ПОЧИВЕН ДЕН

9 септември, вторник:

┗➤ 𝟏𝟖:𝟑𝟎 часа, открита тренировка

10 септември, сряда:

┗➤ 𝟏𝟖:𝟑𝟎 часа, тренировка - открита за представителите на медиите в първите 15 минути

11 септември, четвъртък:

┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, закрита тренировка

12 септември, петък:

┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, закрита тренировка

13 септември, събота:

┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, тренировка - открита за представителите на медиите в първите 15 минути

14 септември, неделя:

┗➤ 𝟐𝟎:𝟑𝟎 часа, стадион „Локомотив”

┗➤ Локомотив (София) vs ЛЕВСКИ

