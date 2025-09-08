Левски обяви тренировките си до мача с Локо (София)

Левски обяви програмата си до края на седмицата. “Сините” ще имат пет тренировки през следващите дни, а в неделя се изправят срещу Локомотив (София).
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни
Ето цялата програма на отбора:
Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 14 септември, неделя, е следната:
8 септември, понеделник:
┗➤ ПОЧИВЕН ДЕН
9 септември, вторник:
┗➤ 𝟏𝟖:𝟑𝟎 часа, открита тренировка
10 септември, сряда:
┗➤ 𝟏𝟖:𝟑𝟎 часа, тренировка - открита за представителите на медиите в първите 15 минути
11 септември, четвъртък:
┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, закрита тренировка
12 септември, петък:
┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, закрита тренировка
13 септември, събота:
┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, тренировка - открита за представителите на медиите в първите 15 минути
14 септември, неделя:
┗➤ 𝟐𝟎:𝟑𝟎 часа, стадион „Локомотив”
┗➤ Локомотив (София) vs ЛЕВСКИ