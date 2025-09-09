Акрам Бурас ще бъде готов за битката с Локо (София)

Левски е на път да уреди с картотека най-новото си попълнение Акрам Бурас. 23-годишният алжирец е получил документите, които са необходими за издаването на работна виза и ще бъде на разположение на старши треньора Хулио Веласкес за гостуването на Локомотив (София), което е в неделя от 20:30 часа, информира "Тема спорт".

Полузащитникът се присъедини към отбора на 30 август, като вече проведе няколко тренировки с тима. По време на паузата в шампионата Бурас е увеличил оборотите, тъй като пристигна след лечение на контузия и нарушен тренировъчен процес. Той вече е влязъл в ритъм и треньорският щаб на столичани е доволен от показателите му.



Както е известно, алжирецът бе шестото ново попълнение на отбора през това лято. Преди него на стадион "Георги Аспарухов" пристигнаха вратарят Мартин Луков, централният защитник Никола Серафимов, халфовете Рилдо и Мазир Сула, както и крилото Радослав Кирилов.