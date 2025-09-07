Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

  • 7 сеп 2025 | 11:38
  • 1094
  • 1
Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец
Слушай на живо
Слушай на живо: Грузия - България

Бившият национал Александър Александров говори пред Sportal.bg в Тбилиси, където днес "лъвовете" излизат срещу Грузия в световна квалификация. Някогашната звезда на Левски говори и за "сините", както и за отминалия мач на България срещу европейския шампион Испания.

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

"Може би е малко минорно настроението след 0:3 срещу Испания, но мисля, че треньорският щаб и футболистите са взели поуките си и вече са концентрирани за мача с Грузия, който също няма да е лек. Паднахме се в много силна група. Надявам се футболистите да се отърсят от този голям респект, който имаха срещу Испания в първоначалните минути. Имаме добри футболисти, млади футболисти, трябва да играят по-освободено и с повече самочувствие.

Недялков: Липсата на качества се компенсира с отборен дух
Недялков: Липсата на качества се компенсира с отборен дух

Направи ми впечатление, че срещу испанците за цял мач нямаме жълт картон. С прекалено голям респект играхме, знаем каква класа е Испания, но не трябва футболистите да подхождат с такъв респект. Ако трябва, на моменти и грубо ще влизаш срещу такива играчи. Днес също няма да е лесно, грузинците са доста добри, знаете звездата им къде е играе. Никой не излиза за равенство, излиза се за победа.

50 000 души чакат "лъвовете"
50 000 души чакат "лъвовете"

Ние също сме губели (смее се), не си мислете, че само сме побеждавали. Но имахме по-голямо самочувствие, по-нахъсани, по не ни пукаше. Не ми е пукало срещу кой излизам да играя, дали е Зидан, дали е друг - никакво значение няма! Излизаш и показваш какво можеш. Реалността е ясна. Но тази реалност не почва с националния отбор тук. БФС не е виновен само той за състоянието на българския футбол. Виновни са всички клубове, виновни са всички, които работят в детско-юношеския футбол, без да се сърдят - казвам истината. Методисти, шефове на школи, след като не вадим млади играчи, значи имаме проблем.

Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!
Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

Правилото, което Георги Иванов вкара за българите, помага на много български футболисти. Трябва да адмирираме това нещо, но не става едно днес за утре, това е дълъг процес. Трябва да се налагат българските играчи, българските клубове трябва да започнат да създават млади родни футболисти. Всичко го знаят това.

Шеф на ЦСКА излетя преди "лъвовете"
Шеф на ЦСКА излетя преди "лъвовете"

Който е играл в Левски, знае каква е целта - Левски никога не играе за второто място. Винаги в Левски се говори за титлата. Лудогорец е хегемон, надявам се тази година Левски да ги свали, няма да е лесно, но във футбола всичко е възможно. Левски има не лош отбор, те си знаят къде имат липси и т.н., не сме вътре в клуба, като наблюдател отвън им пожелавам успех", каза Футболист номер 1 на България за 1999 г.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Тбилиси

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

Войн Войнов: Изненада ме колективността в Левски

  • 7 сеп 2025 | 09:58
  • 1127
  • 0
Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

Бивша звезда на Грузия: Фаворити сме, ще победим България!

  • 7 сеп 2025 | 07:15
  • 10036
  • 11
50 000 души чакат "лъвовете"

50 000 души чакат "лъвовете"

  • 7 сеп 2025 | 06:40
  • 8223
  • 20
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 12844
  • 36
Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

  • 7 сеп 2025 | 01:36
  • 2628
  • 1
Рилци си тръгна с точките от Търговище

Рилци си тръгна с точките от Търговище

  • 7 сеп 2025 | 01:15
  • 1404
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 8006
  • 4
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 12844
  • 36
Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
  • 5278
  • 0
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 5226
  • 0
Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 5058
  • 0