Левски поздрави Георги Костадинов

  • 7 сеп 2025 | 10:14
  • 222
  • 0
Левски поздрави Георги Костадинов

Днес полузащитникът на Левски Георги Костадинов празнува своя 35-ти рожден ден, а по този повод ръководството на "сините" поздрави футболиста.

Ето какво пише клубът на сайта си:

"Роден на 7 септември 1990 година в Царево, той облича екипа на "Левски" на 1 юли 2015 година, като първия му период в клуба продължава до лятото на 2017 година. В началото на 2025 година Костадинов се завърна в любимия клуб, като до момента има записани 72 мача с 9 гола за "сините". Дебютира със синия екип на 18 юли 2015 година при равенството като гост на "Ботев" (Пловдив) - 1:1. В тази среща бележи и първия си гол с фланелката на "Левски".

Георги Костадинов има 44 мача и 3 гола за националният отбор на България, като дебютира на 7 октомври 2016 г. при гостуването на Франция (1:4). Полузащитникът има и 6 мача и 1 гол за младежката национална селекция.

ПФК "Левски" поздравява Георги Костадинов за празника и му пожелава здраве, много победи, голове и щастливи мигове с фланелка на любимия "син" тим".

