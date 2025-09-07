Играч на Челси отказал голяма оферта през лятото

Бразилският талант на Челси Андрей Сантос е отказал голяма оферта от Саудитска Арабия през лятото. Лондончани привлякоха играча през януари 2023 г. от Васко да Гама, но тогава той прекара остатъка от сезона под наем в Бразилия. След това Сантос бе пратен под наем в Нотингам, но там не получи шанс за изява. След това бе преотстъпен на Страсбург, където игра година и половина.

Миналия сезон бразилецът се представи силно във Франция и този сезон е част от първия отбор на Челси. 21-годишният халф дебютира за “сините” на Световното клубно първенство.

Chelsea have received a £59.5M bid from Saudi Pro League side Al-Qadsiah for Brazilian midfielder Andrey Santos. pic.twitter.com/UwbhezRGSX — Alkass English (@alkassenglish) September 7, 2025

През лятото Уест Хам отправи оферта на стойност 45 милиона лири за него, която бе отхвърлена. Арсенал също имаше интерес, но най-сериозната оферта дойде от Саудитска Арабия. Ал-Кадсия отправи предложение на стойност близо 60 милиона лири и предложи на Сантос пет пъти по-голяма заплата от тази, която взима в Челси.

“Офертата дойде, но веднага я отказах, защото мечтата ми и голямата ми цел е Световното първенство следващото лято. Знам, че да съм в Челси и във Висшата лига ми дава по-голям шанс, отколкото в Саудитска Арабия. Това беше основната причина да откажа”, сподели бразилецът.

