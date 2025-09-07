Играч на Челси отказал голяма оферта през лятото

Бразилският талант на Челси Андрей Сантос е отказал голяма оферта от Саудитска Арабия през лятото. Лондончани привлякоха играча през януари 2023 г. от Васко да Гама, но тогава той прекара остатъка от сезона под наем в Бразилия. След това Сантос бе пратен под наем в Нотингам, но там не получи шанс за изява. След това бе преотстъпен на Страсбург, където игра година и половина.
Миналия сезон бразилецът се представи силно във Франция и този сезон е част от първия отбор на Челси. 21-годишният халф дебютира за “сините” на Световното клубно първенство.
През лятото Уест Хам отправи оферта на стойност 45 милиона лири за него, която бе отхвърлена. Арсенал също имаше интерес, но най-сериозната оферта дойде от Саудитска Арабия. Ал-Кадсия отправи предложение на стойност близо 60 милиона лири и предложи на Сантос пет пъти по-голяма заплата от тази, която взима в Челси.
“Офертата дойде, но веднага я отказах, защото мечтата ми и голямата ми цел е Световното първенство следващото лято. Знам, че да съм в Челси и във Висшата лига ми дава по-голям шанс, отколкото в Саудитска Арабия. Това беше основната причина да откажа”, сподели бразилецът.
