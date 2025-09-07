Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

  • 7 сеп 2025 | 21:18
  • 4682
  • 0
Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

Националният отбор на Нидерландия постигна неочаквано трудна победа с 3:2 при гостуването си на Литва от група „G“ на световните квалификации в зона „УЕФА“.

Това беше първи двубой в историята между тези два национални тима, но той ще бъде запомнен и с две постижения. Героят за Нидерландия в този мач Мемфис Депай вече има 52 гола, с които изпревари Робин ван Перси и се превърна в едноличния голмайстор номер 1 на своята страна за всички времена. Литва пък се превърна в най-ниско ранкирания тим с гол във вратата на „оранжевите“, след като се намира чак на 143-то място в класацията на ФИФА.

Гостите заслужено си тръгнаха с победата, след като тотално доминираха през почти целия мач. Любопитното е, че четири от попаденията дойдоха още преди почивката. Голеадата започна в 11-ата минута, когато Коди Гакпо центрира към Депай, който с воле отблизо отбеляза рекордния си гол с националната фланелка. В 33-тата минута авансът на „лалетата“ беше удвоен от Юриен Тимбер, който се възползва от рикошет и се разписа с удар от малък ъгъл.

До края на първото полувреме обаче настъпи изненадващ срив в играта на гостите, които набързо пропиляха своя аванс. Литовците намалиха своето изоставане още с първия си удар в срещата, който дойде в 36-ата минута. Тогава Гвидас Гинейтис беше точен с хубаво воле след асистенция на Юстас Ласицкас. Седем минути по-късно именно халфът на Торино центрира от пряк свободен удар, а Едвинас Гирдвайнис възстанови равенството с глава.

Нидерландците обаче продължиха да натискат и след почивката, като това даде резултат в 63-тата минута. Тогава Дензъл Дъмфрис центрира по чудесен начин за Депай, който с глава отбеляза своя гол номер 52 в 104-тия си мач за своята родина. Балтийците пък се активизираха едва в заключителните минути на двубоя, но не успяха да шокират своя противник с трето попадение, с което да избегнат първата си домакинска загуба в този квалификационен цикъл.

Снимки: Gettyimages

