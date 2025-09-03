Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

Коди Гакпо разговаря с пресата в сряда по време на лагера на националния отбор на Нидерландия. Нападателят на Ливърпул беше попитан за мнението му относно факта, че все повече играчи на „оранжевите“ преминават в Премиър лийг. В разговора стана ясно също, че Гакпо все още има много цели с успешния тим на Арне Слот.

Според Коди Гакпо националният отбор на Нидерландия става все по-добър благодарение на многото играчи, които се състезават в Премиър лийг. „Въпреки че клубовете използват собствени тактики, всички сме свикнали с една и съща интензивност и начин на игра. Колкото повече играчи играят на най-високо ниво, толкова по-добре. Качеството на отбора се повишава. Нещата се случват по-бързо и по-лесно“, сподели крилото на Ливърпул преди тренировката в Заист.

От настоящия състав на селекционера РОналд Куман четиринадесет от 25-те играчи играят в Англия. Гакпо, Вирджил ван Дайк и Райън Гравенберх представляват Ливърпул, Нейтън Аке и Тижани Райндерс играят в Манчестър Сити, Жан Пол ван Хеке иБарт Фербрюген са в Брайтън, Джъстин Клуйверт е в Борнемут, Матайс де Лихт в Манчестър Юнайтед, Донийл Мален в Астън Вила, Робин Руфс в Съндърланд, Шави Симонс и Мики ван де Вен в Тотнъм, а Юриен Тимбер в Арсенал.

Кумън смята Премиър лийг за най-силното и тежко първенство. Гакпо се усмихва, когато си спомня за първите три мача от шампионата срещу Борнемут, Нюкасъл и Арсенал, които Ливърпул спечели в заключителните минути.

„Това бяха три много интензивни мача. Във всички срещи играта е двуостра. Почти може да се каже, че контраатаката вече не съществува. Тичаме много, с високи скорости. Понякога красивата игра се губи и прилича повече на шах. В тази интензивност трябва да продължиш да играеш футбол и да взимаш правилните решения. Работим върху това всеки ден. В крайна сметка, победата е задължителна, това е най-важното.“

Гакпо се чувства много добре в Ливърпул. 26-годишният бивш играч на ПСВ Айндховен удължи в събота своя договор, който изтичаше през 2028 г., до 2030 г. „Чувстваме се като у дома си тук, в Ливърпул. Когато имаш договор с толкова голям клуб и се чувстваш добре на мястото си, не е толкова сложно решение да удължиш контракта си. Имаме много топ играчи тук. Това прави футбола още по-приятен.“

„Вече усетихме какво е да спечелиш нещо с такъв клуб. За по-голямата част от отбора това беше първият път. Чувството беше фантастично. Искаме също да измием горчивия вкус от отпадането вШампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Това беше болезнено за нас, особено защото в онзи момент бяхме в добра форма. Искаме да покажем, че можем да стигнем по-далеч от осминафиналите.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages