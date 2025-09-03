Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  3. Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

  • 3 сеп 2025 | 05:31
  • 139
  • 0
Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

Коди Гакпо разговаря с пресата в сряда по време на лагера на националния отбор на Нидерландия. Нападателят на Ливърпул беше попитан за мнението му относно факта, че все повече играчи на „оранжевите“ преминават в Премиър лийг. В разговора стана ясно също, че Гакпо все още има много цели с успешния тим на Арне Слот.

Според Коди Гакпо националният отбор на Нидерландия става все по-добър благодарение на многото играчи, които се състезават в Премиър лийг. „Въпреки че клубовете използват собствени тактики, всички сме свикнали с една и съща интензивност и начин на игра. Колкото повече играчи играят на най-високо ниво, толкова по-добре. Качеството на отбора се повишава. Нещата се случват по-бързо и по-лесно“, сподели крилото на Ливърпул преди тренировката в Заист.

От настоящия състав на селекционера РОналд Куман четиринадесет от 25-те играчи играят в Англия. Гакпо, Вирджил ван Дайк и Райън Гравенберх представляват Ливърпул, Нейтън Аке и Тижани Райндерс играят в Манчестър Сити, Жан Пол ван Хеке иБарт Фербрюген са в Брайтън, Джъстин Клуйверт е в Борнемут, Матайс де Лихт в Манчестър Юнайтед, Донийл Мален в Астън Вила, Робин Руфс в Съндърланд, Шави Симонс и Мики ван де Вен в Тотнъм, а Юриен Тимбер в Арсенал.

Кумън смята Премиър лийг за най-силното и тежко първенство. Гакпо се усмихва, когато си спомня за първите три мача от шампионата срещу Борнемут, Нюкасъл и Арсенал, които Ливърпул спечели в заключителните минути.

„Това бяха три много интензивни мача. Във всички срещи играта е двуостра. Почти може да се каже, че контраатаката вече не съществува. Тичаме много, с високи скорости. Понякога красивата игра се губи и прилича повече на шах. В тази интензивност трябва да продължиш да играеш футбол и да взимаш правилните решения. Работим върху това всеки ден. В крайна сметка, победата е задължителна, това е най-важното.“

Гакпо се чувства много добре в Ливърпул. 26-годишният бивш играч на ПСВ Айндховен удължи в събота своя договор, който изтичаше през 2028 г., до 2030 г. „Чувстваме се като у дома си тук, в Ливърпул. Когато имаш договор с толкова голям клуб и се чувстваш добре на мястото си, не е толкова сложно решение да удължиш контракта си. Имаме много топ играчи тук. Това прави футбола още по-приятен.“

„Вече усетихме какво е да спечелиш нещо с такъв клуб. За по-голямата част от отбора това беше първият път. Чувството беше фантастично. Искаме също да измием горчивия вкус от отпадането вШампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Това беше болезнено за нас, особено защото в онзи момент бяхме в добра форма. Искаме да покажем, че можем да стигнем по-далеч от осминафиналите.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фенербахче прати оферта за Луукман

Фенербахче прати оферта за Луукман

  • 3 сеп 2025 | 03:26
  • 640
  • 0
Ювентус обяви състава си за Шампионската лига

Ювентус обяви състава си за Шампионската лига

  • 3 сеп 2025 | 03:03
  • 487
  • 0
Украйна освободи Лунин заради проблем в гърба

Украйна освободи Лунин заради проблем в гърба

  • 3 сеп 2025 | 01:57
  • 395
  • 0
Фермин Лопес: Приоритетът ми винаги е бил да остана в Барселона

Фермин Лопес: Приоритетът ми винаги е бил да остана в Барселона

  • 3 сеп 2025 | 01:33
  • 636
  • 0
Марк Геи бесен от проваления трансфер в Ливърпул

Марк Геи бесен от проваления трансфер в Ливърпул

  • 3 сеп 2025 | 00:58
  • 2405
  • 0
Юношески национал ще играе в Гибралтар

Юношески национал ще играе в Гибралтар

  • 2 сеп 2025 | 23:54
  • 1348
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 34705
  • 38
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 20252
  • 42
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 9482
  • 8
Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

  • 2 сеп 2025 | 22:57
  • 4379
  • 4
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 23046
  • 12
Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 36811
  • 53