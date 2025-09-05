Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Хърватски гранд уреди ненужен играч на Милан

Хърватски гранд уреди ненужен играч на Милан

  • 5 сеп 2025 | 16:05
  • 875
  • 0

От Динамо (Загреб) са направили трансферен удар, след като са договорили привличането на полузащитника на Милан Исмаел Бенасер, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето.

Сделката е оформена като наем за този сезон, като към нея е включена и опция за закупуване с неизвестна стойност. Също така през този период хърватският гранд ще плаща само 40% от заплатата на играча, който получава по около 4 млн. евро на сезон и е сред най-скъпоплатените в миланския гранд. Бенасер е очакван да пристигне в Загреб още днес. От Милан отчаяно търсеха нов клуб за алжирския национал, който през пролетта игра под наем в Марсилия, но оттам отказаха да го купят за постоянно. Откакто се присъедини към “росонерите” през лятото на 2019-а, 27-годишният халф е изиграл за тях 178 мача с 8 гола и 12 асистенции.

