Спартак (Варна) пробва двама нови

В срещата срещу Добруджа треньорът на варненския Спартак Гьоко Хаджиевски използва двама играчи, които карат тестове. Това са 23-годишният мадагаскарец Тиерно Милимоно и 27-годишният словак Мартин Адамец .

Милимоно играе на поста ляв защитник, но също ефикасно се справя и като дефанзивен полузащитник. Последният отбор, в който е играл, е втородивизионният кипърски Отело Атиен.

Мартин Адамец е централен полузащитник и пристига от първодивизионния малтийски Марсакслок. Адамец е бил редовен участник в младежкия национален отбор на Словакия до 21 години .

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg