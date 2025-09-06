Популярни
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) пробва двама нови

Спартак (Варна) пробва двама нови

  • 6 сеп 2025 | 23:04
  • 270
  • 0
Спартак (Варна) пробва двама нови

В срещата срещу Добруджа треньорът на варненския Спартак Гьоко Хаджиевски използва двама играчи, които карат тестове. Това са 23-годишният мадагаскарец Тиерно Милимоно и 27-годишният словак Мартин Адамец .

Милимоно играе на поста ляв защитник, но също ефикасно се справя и като дефанзивен полузащитник. Последният отбор, в който е играл, е втородивизионният кипърски Отело Атиен.

Мартин Адамец е централен полузащитник и пристига от първодивизионния малтийски Марсакслок. Адамец е бил редовен участник в младежкия национален отбор на Словакия до 21 години .

Снимки: Sportal.bg

