Бразилец е новият любимец на агитката на "соколите"

Спартак Варна все още търси своята първа победа от началото на сезона , но мнозина считат, че отборът има стил с добри изпълнители на някои позиции, които хващат окото и на най-претенциозния зрител. Такъв е случаят с бразилеца Алесандро Дос Сантош - Шанде. През изминалия сезон трудно попадаше в титулярния състав на Спартак Варна и малцина бяха оптимистично настроени към него. Привържениците дори смятаха, че може да се превърне в поредния играч, преминал през отбора и първенството, без да е оставил следа. Пътят на 24-годишният Шанде започва от родния клуб АSА и преминава през четвъртодивизионни бразилски тимове като Мото клуб, Трезе и Португеза.

Връх в кариерата е трансферът в отбора от втора дивизия Итабуна, за който изигра седем срещи, преди да се озове в Спартак. От началото на сезона бразилецът подсказва, че е най-конвертируемият играч на варненския клуб редом до португалското бижу Бернардо Коуто. Типично ляво крило, което обича да навлиза към наказателното поле на скорост и отправя удар с по силния си десен крак. За 19 срещи има 4 отбелязани гола за варненци, но най-голямото предимство е да тормози противниковата отбрана с бързите си рейдове. Отбелязаният гол срещу ЦСКА в стила на неговия именит сънародник Роналдо се превърна в гол-шедьовър на полусезона. Един от най-добрите треньори в клубната история на Спартак Варна Людмил Горанов, който често пътува от София към Варна, за да наблюдава изявите на любимия си тим, казва за него:

"Много интересен футболист. По-нестандартен с оглед на движението по терена. Бързи крака и мощен демараж, което му помага да печели терен. Модерен играч, който може да е полезен за всеки отбор в групата".

/Пламен Трендафилов/