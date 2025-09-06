Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Спартак иска да си върне халф

Спартак иска да си върне халф

  • 6 сеп 2025 | 14:29
  • 708
  • 0
Спартак иска да си върне халф

Предпоследният в efbet Лига - Спартак Варна ще опита да си върне Румен Руменов. Халфът е харесван от привържениците на отбора, след като носи екипа на "соколите" до лятото на 2024 г., когато премина в Добруджа. Той имаше голяма заслуга добричлии да се завърнат в групата на майсторите след пауза от 23 години. Сега Спартак иска отново 32-годишния шуменец.

Подобна сделка е напълно възможна, предвид добрите отношения между ръководствата на двата клуба, съобщи "ВарнаУтре".

В същото време новият нападател Георги Стояновски почти сигурно ще е на разположение на старши треньора Гьоко Хаджиевски за домакинството на Арда следващата събота. Документите на 21- годишния таран са почти готови и той ще бъде картотекиран. Стояновски ще вземе участие в днешната контрола на Спартак Варна срещу Добруджа, която ще се проведе от 17:00 часа в Добрич.

След неговото привличане централните нападатели в отбора стават четирима. Останалите са Даниел Халачев, Луис Пахама и Колако Джонсън. Последният няма да вземе участие в мача днес заради болки в адукторите.

