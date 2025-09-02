Спартак (Варна) привлича двама нови

Популярни
ШЕФОВЕТЕ НА РОДНИТЕ СЪДИИ КОМЕНТИРАТ РЕШЕНИЯТА НА РЕФЕРИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФУТБОЛНИЯ СЕЗОН
  2 сеп 2025
Спартак (Варна) се очаква да уреди две от новите си попълнения преди възобновяването на първенството след световните квалификации на националните отбори. “Соколите” се очаква да привлекат македонския нападател Георг Стояновски и ляв краен бранител от Хърватия.

21-годишният Стояновски е играл през миналия сезон за Шкупи в 21 мача, в които има 2 отбелязани гола. Конкуренцията в отбора по този начин ще се засили. Варненските "соколи"  до този момент в нападение разполагат с младия талант Даниел Халачев, Колако Джонсън и Луис Пахама, но и тримата от началото на сезона не са отбелязали гол.

Отляво контузията на Александър Георгиев принуди треньорът Гьоко Хаджиевски да преквалифицира полузащитникът Дамян Йорданов на поста ляв защитник, който се справи добре на тази позиция. Все пак обаче Спартак се нуждае подсилване на този пост и затова ще се привлече футболистът от Хърватия.

