Добруджа и Спартак (Варна) уредиха контрола по време на паузата

Добруджа и Спартак (Варна) ще играят контролна среща помежду си по време на паузата за националните отбори. Проверката ще се проведе на стадион "Дружба" в Добрич в събота (6 септември) от 17:00 часа.

Тимът на Атанас Атанасов записа две победи и 5 загуби от началото на сезона, докато "соколите" все още търсят първия си успех през настоящата кампания. Дотук варненци имат четири равенства и три поражения и делят последното място в класирането с ЦСКА и Ботев (Пловдив), които също имат 4 точки в актива си.