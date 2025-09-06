Добруджа и Спартак завъртяха реми

Популярни
  • 6 сеп 2025 | 20:00
Отборите на Добруджа и Спартак (Варна) завършиха 1:1 в приятелска среща, играна на стадион "Дружба" в Добрич. През първото полувреме домакините пропуснаха чрез новото си попълнение Аарон Апия и Милчо Ангелов. През втората част гостите поведоха чрез новото попълнение Георг Стояновски в неофициалния дебют на северномакедонския нападател след асистенция на Алесандро Дос Сантош -Шанде.

Домакините се активизираха и изравниха в 75-ата минута чрез Ивайло Михайлов. В 89-ата минута гостите останаха с човек по малко. Червен картон получи Ангел Грънчов. До края резултатът не бе променен. Този мач бе и генерална репетиция преди възобновяване на първенството. Добруджа гостува на Черно Море, а Спартак е домакин на Арда . 

/Пламен Трендафилов/

