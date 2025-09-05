Спартак (Варна) ще даде шанс на млади играчи в контрола

Отборът на Спартак (Варна) продължава интензивно да се подготвя по план на клубната база на игрище "Локомотив". "Соколите" ще изиграят в събота приятелска среща с Добруджа на стадион "Дружба". В нея ще бъде даден шанс на младите играчи на варненци, които не намират място сред титулярите.

Това са Иван Алексиев, Илия Шаламанов-Тренков, Кристиян Курбанов, Александър Александров и Александър Янчев. Любопитно ще бъде и представянето на хърватския халф Саад Мукачар, който бе привлечен от австралийския Алтона Меджик с големи надежди, но все още няма поле за изява през новия шампионат.

Левият защитник на Спартак Алексaндър Георгиев пропусна последните три срещи от първенството заради контузия, но е на линия и тренира със съотборниците си. Това е много добра опция за треньора Гьоко Хаджиевски, който използваше на тази позиция младият талант от школата Дамян Йорданов.

Йорданов, с по-силен ляв крак, е преди всичко офанзивен полузащитник и има вариант да заеме позиция в средата на терена в следващата среща, за да подпомага в атака действията на Коуто, Ксанди и Халачев. След подновяване на първенството "соколите" се изправят срещу амбициозния тим на Арда в търсене на първа победа от началото на сезона в efbet Лига.



Пламен Трендафилов