Леклер: Обиколката ми беше почти перфектна, но реалността се оказа друга

  • 6 сеп 2025 | 19:16
  • 850
  • 0
Леклер: Обиколката ми беше почти перфектна, но реалността се оказа друга

Победителят от миналата година на „Монца“ Шарл Леклер завърши 4-и днес в квалификацията за Гран При на Италия.

„Знаех, че първата ми обиколка беше почти перфектна, тъй като няма перфектна обиколка, знаех че ще ми е много трудно да я подобря. И не успях.

Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка
Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка

„Когато видях, че Макс поведе, знаех, че обикновено правиш по-добрата си обиколка в Q3 при втория си опит, тогава поемаш повече рискове. Но аз поех всички рискове в първата ми обиколка, исках да съм по-бърз във втората, но не се получи.

„Това е най-доброто, което можех да направя. Видях, че съм първи, но веднага след това реалността се оказа друга.

Верстапен: Последните промени по колата ми позволиха да атакувам
Верстапен: Последните промени по колата ми позволиха да атакувам

„Миналата година се преборихме за невъзможна победа, имахме различна стратегия за победата, но мисля, че тази година ще е още по-трудно, тъй като сега стратегията повече или по-малко за състезанието е ясна. Ще е по-трудно да направим нещо по-различно.

„Ще съм много изненадан ако победим утре, но човек никога не трябва да казва никога.“

Норис: Допуснах грешки, доволен съм от второто място
Норис: Допуснах грешки, доволен съм от второто място
 Пиастри: Този уикенд не се чувстваме много комфортно
Пиастри: Този уикенд не се чувстваме много комфортно
Снимки: Gettyimages

