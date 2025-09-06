Пиастри: Този уикенд не се чувстваме много комфортно

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри завърши трети в квалификацията за Гран При на Италия и призна, че целият уикенд върви трудно за Макларън.

„Нямахме големи грешки – обясни Пиастри. – През първия завой минах сравнително добре, останалата част от обиколката ми също беше чиста. Мисля, че направих добра трета част на квалификацията, но разликите тук са изключително малки.

„Макс и Ред Бул изглеждаха бързи от началото на уикенда, но много отбори са бързи тук сега, така че не се чувстваме много комфортно на „Монца“.

„Резултатът не е голяма изненада, определено бих искал да сме малко по-напред. Не мисля, че се представихме зле, но беше много оспорвано. Но в състезанията е по-различно, така че съм уверен за утре.“

