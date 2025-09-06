Популярни
Вход / Регистрирай се
Пиастри: Този уикенд не се чувстваме много комфортно

  • 6 сеп 2025 | 18:59
  • 510
  • 0
Пиастри: Този уикенд не се чувстваме много комфортно

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри завърши трети в квалификацията за Гран При на Италия и призна, че целият уикенд върви трудно за Макларън.

„Нямахме големи грешки – обясни Пиастри. – През първия завой минах сравнително добре, останалата част от обиколката ми също беше чиста. Мисля, че направих добра трета част на квалификацията, но разликите тук са изключително малки.

Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка
Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка

„Макс и Ред Бул изглеждаха бързи от началото на уикенда, но много отбори са бързи тук сега, така че не се чувстваме много комфортно на „Монца“.

„Резултатът не е голяма изненада, определено бих искал да сме малко по-напред. Не мисля, че се представихме зле, но беше много оспорвано. Но в състезанията е по-различно, така че съм уверен за утре.“

Верстапен: Последните промени по колата ми позволиха да атакувам
Верстапен: Последните промени по колата ми позволиха да атакувам
Снимки: Gettyimages

